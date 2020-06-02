Зрители больше не увидят Криса Эванса в роли Капитана Америки

Американский актер Крис Эванс больше не вернется к роли любимого фанатами Marvel супергероя.

Как сообщает Independent, Эванс назвал маловероятным его появление в роли Капитана Америки в новых лентах киновселенной Marvel, несмотря на распространяющиеся слухи об этом.

Напомним, в первый раз Эванс сыграл Капитана Америку в 2011 году, а его последняя роль супергероя была «Мстителях: Финал» (2019).

«Это был замечательный опыт, который закончился на такой высокой ноте, что будет рискованно вновь к нему возвращаться», — заявил он в передаче The Graham Norton Show.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Квентин Тарантино представил список лучших фильмов десятилетия. Тарантино считает, что бесспорно лучшим за последние десять лет является фильм Дэвида Финчера под названием «Социальная сеть», который рассказывает историю появления социальной сети Facebook.