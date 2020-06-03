При пожаре в «девятиэтажке» на Выборгском шоссе погибли четверо

В Выборгском районе Петербурга среди ночи произошел пожар в жилом доме. ЧП привело к гибели четырех человек.

Трагедия случилась ночью в среду, 3 июня. В доме №25 загорелась двухкомнатная квартира. Сигнал о возгорании в девятиэтажном здании поступил дежурному части в 1:15. Уже к 2:16 пламя ликвидировали.

Как сообщили РИА Новости, на месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет.

С огнем боролись 22 сотрудника с семью единицами техники. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дом и хозяйственные постройки в Рощино тушили пять часов. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. квадратных метров.