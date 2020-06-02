Дом и хозяйственные постройки в Рощино тушили пять часов

В Выборгском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар, на ликвидацию которого потребовалось пять часов.

Согласно информации главного управления МЧС по региону, экстренные службы получили сообщение о пожаре в три часа дня во вторник, 2 июня. Все произошло в на Тракторской улице поселке Рощино.

Там загорелись дом и хозяйственные постройки. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия работали служащие дежурных смен пожарных частей №109 и №151 противопожарной службы Ленобласти, отдельного поста Шестой специальной пожарно-спасательной части Петербурга, служба пожаротушения главка МЧС России по Ленобласти и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях — всего 30 человек и 13 спецмашин.

Огонь потушили в 20.15. О пострадавших не сообщается.

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