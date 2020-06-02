Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа

Стали известны подробности пожара в таксопарке в переулке Челиева. В результате пожара сгорели машины и бытовки.

Возгорание случилось сегодня утром, 2 июня. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, сигнал о ЧП поступил в дежурную службу в 11:49. Огонь охватил 50 квадратных метров, его тушили сразу семь сотрудников.

Пожар потушили к 14:43. Там выгорели три деревянные бытовки и три автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места пожара в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».