Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа

Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Стали известны подробности пожара в таксопарке в переулке Челиева. В результате пожара сгорели машины и бытовки.

Возгорание случилось сегодня утром, 2 июня. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, сигнал о ЧП поступил в дежурную службу в 11:49. Огонь охватил 50 квадратных метров, его тушили сразу семь сотрудников.

Пожар потушили к 14:43. Там выгорели три деревянные бытовки и три автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места пожара в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа