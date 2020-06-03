В Приморском районе вспыхнула легковушка, припаркованная вблизи жилого дома

В Приморском районе Петербурга среди ночи пожарные тушили автомобиль, припаркованный под окнами жилого дома.

Возгорание произошло в ночь на среду, третье июня, на Серебристом бульваре. Как сообщили очевидцы на странице группы «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», машина вспыхнула примерно в час ночи. Приехали спасатели и оперативно все потушили.

На опубликованных фотографиях видно, что в ликвидации пожара принимали участие два специальных автомобиля противопожарных служб. На месте также работали стражи порядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в девятиэтажном доме на Выборгском шоссе погибли четверо. С огнем боролись 22 сотрудника с семью единицами техники.