За минувшие сутки в России потушили 29 лесных пожаров

За минувшие сутки в лесах России ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 6,6 тыс. гектаров.

К полуночи второго июня на территории страны действовали девять лесных пожаров на площади 3 045 гектаров. Возгорания активно тушили.

Как сообщает Авиалесоохрана, больше всего лесных пожаров сейчас зафиксировано в Красноярском крае. Их площадь составляет 31 гектар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональное МЧС сообщило о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров в ближайшие дни. Жителей Ленобласти призывают отказаться от выхода на воду.