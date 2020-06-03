За минувшие сутки в России потушили 29 лесных пожаров

За минувшие сутки в России потушили 29 лесных пожаров
Спасатели активно тушили пожары. Фото: pixabay

За минувшие сутки в лесах России ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 6,6 тыс. гектаров.

К полуночи второго июня на территории страны действовали девять лесных пожаров на площади 3 045 гектаров. Возгорания активно тушили.

Как сообщает Авиалесоохрана, больше всего лесных пожаров сейчас зафиксировано в Красноярском крае. Их площадь составляет 31 гектар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональное МЧС сообщило о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров в ближайшие дни. Жителей Ленобласти призывают отказаться от выхода на воду.

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