Жителей Ленобласти предупреждают о высокой угрозе возникновения лесных пожаров

Региональное МЧС сообщило о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по региону, в Ленобласти ожидается третий класс пожароопасности с воскресенья, 31 мая, по вторник, 2 июня.

В связи с повышенной пожароопасностью в МЧС просят повременить с использованием открытого огня и разведением костров на природе. Кроме того, жителей Ленинградской области призывают отказаться от выхода на воду.

Также в ведомстве сообщили о грядущих ночных заморозках — с 1 по 2 июня температура воздуха по ночам будет снижаться до 0…-2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности.