МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности

МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности
Пожар. Фото: pixabay

МЧС России предлагает ужесточить наказание за неосторожное обращение с огнем, приводящее к пожару.

В частности, ведомство намерено усилить уголовное наказание за неосторожное обращение с огнем, приводящее к пожару с крупным материальным ущербом. Как сообщил ТАСС, соответствующий документ был направлен в правительство.

Сейчас максимальное наказание для нарушителей по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до года или штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели тушили частную постройку. Огнеборцы не смогли подъехать к дому, так что ликвидация пламени происходила в условиях повышенной сложности. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах возгорания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
законодательство МЧС России пожары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в субботу отменили 14 рейсов
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса
МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности
В Красногвардейском спасатели тушили дом
В Москве скончались 67 человек от коронавируса
В аварии на Луначарского пострадал человек
Стало известно, что будет с детьми, чья мать умерла от побоев в Петербурге