МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности

МЧС России предлагает ужесточить наказание за неосторожное обращение с огнем, приводящее к пожару.

В частности, ведомство намерено усилить уголовное наказание за неосторожное обращение с огнем, приводящее к пожару с крупным материальным ущербом. Как сообщил ТАСС, соответствующий документ был направлен в правительство.

Сейчас максимальное наказание для нарушителей по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до года или штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели тушили частную постройку. Огнеборцы не смогли подъехать к дому, так что ликвидация пламени происходила в условиях повышенной сложности. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах возгорания.