В Невском районе две мошенницы обманули блокадницу на пять тысяч

В Невском районе Петербурга две девушки обманули блокадницу. Пенсионерку лишили пяти тысяч рублей в первый день лета.

В полицию 86-летняя женщина обратилась на следующий день. Она рассказала, что в ее квартиру на улице Шелгунова позвонили две неизвестные , которые рассказали, что они уезжают и им нужно оставить денежные средства на хранение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, они передали пенсионерке пачку «денег», общая сумма которой составила 90 тыс. рублей. После девушки попросили у блокадницы 5 тыс. рублей, но не из этой пачки денег. Они пообещали вернуться на следующий день.

Правоохранители в ходе расследования изъяли 99 листов бумаги, внешне похожих с денежными билетами номиналом 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мошенники украли у пенсионера 167 тыс. рублей.