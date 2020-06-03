Депутаты Петербурга приняли поправку к бюджету, которая увеличивает расходы на 8 млрд рублей

Принятая поправка «Единой России» предусматривает дополнительное финансирование закупки медицинского оборудования, а также расходных материалов для противоэпидемиологических и противопожарных мероприятий. Фото: assembly.spb.ru

Принятая поправка «Единой России» предусматривает дополнительное финансирование закупки медицинского оборудования, а также расходных материалов для противоэпидемиологических и противопожарных мероприятий. Фото: assembly.spb.ru

Парламентарии Петербурга утвердили поправки к бюджету на 2020 год во втором чтении. Из 20 предложений по корректировке бюджета одобрили только два.

Причиной корректировки бюджета послужила пандемия коронавируса. Согласно первому варианту поправок, предполагалось снижение доходов на 101,8 млрд рублей и расходов на 50,6 млрд. Теперь доходы станут меньше в связи с выпущенным вторым пакетом мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

В частности, расходная часть выросла на 7,8 млрд рублей, из которых 2,9 млрд направили на выплаты медикам, 781 млн — на оснащение коечного фонда и еще миллиард поступил в Резервный фонд. Таким образом, дефицит увеличится до 111 млрд рублей, поскольку доходы по итогам года составят 574 млрд, а расходы — 685 млрд рублей.

Отметим, что депутаты решили не сокращать расходы на ЗСД, «Чижик» и закупку уборочной техники, чтобы перераспределить средства на расселение коммуналок, капремонт и финансирование частных образовательных учреждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверть бюджета Петербурга за 2019 год была направлена на реализацию федеральных инновационных площадок в сфере образования.