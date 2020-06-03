Попавший в ДТП на Среднем проспекте В.О. байкер отделался травмами

Попавший в ДТП на Среднем проспекте В.О. байкер отделался травмами
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Василеостровском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В аварии пострадал байкер.

Авария случилась накануне, 2 июня, однако подробности дорожного инцидента стали известны только сегодня.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте», транспортные средства столкнулись около девяти часов вечера возле дома № 32 на Среднем проспекте В.О.

В аварии пострадал байкер, мужчина 1988 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи. По словам автомобилистов, водитель Nissan не пропустил разворачивавшийся Mercedes.

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Попавший в ДТП на Среднем проспекте В.О. байкер отделался травмами