На Академика Харитона эвакуатор врезался Hyundai

В среду, 3 июня, в Приморском районе произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, на Академика Харитона рядом с домом № 8 водитель эвакуатора, двигаясь в попутном направлении, врезался в Hyundai Matrix, за рулём которого находился мужчина 1963 года рождения, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара иномарка влетела в Skoda. Водителя Hyundai госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не поделившие дорогу на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи. По словам автомобилистов, водитель Nissan не пропустил разворачивавшийся Mercedes.