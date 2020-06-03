В Петербурге в преддверии православных праздников увеличат количество транспорта до кладбищ

Конкретные маршруты, которых коснутся изменения, и число рейсов не называется. Фото: Baltрhoto

Конкретные маршруты, которых коснутся изменения, и число рейсов не называется. Фото: Baltрhoto

В Северной столице в преддверии православных праздников пустят дополнительные рейсы общественного транспорта на наиболее востребованных горожанами маршрутах.

В частности, в ближайшие выходные, 6 и 7 июня, отмечаются праздники Троицкой родительской субботы и Святой Троицы. В связи с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить количество автобусов и троллейбусов на маршрутах, следующих к городским кладбищам.

Тем не менее, петербуржцам напоминают об обязательном ношении средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), как в общественном транспорте, так и непосредственно при посещении кладбищ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение лета власти Северной столицы сократят почти 40 автобусных маршрутов, как внутригородских, так и межрегиональных.