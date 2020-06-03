Более 120 военнослужащих-женщин ЗВО примут участие в Параде Победы на Дворцовой площади

В параде в честь 75-летия Победы примут участие Более 120 военнослужащих-женщин ЗВО.

В состав сводного парадного расчёта военнослужащих-женщин, войдут офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Среди военнослужащих-женщин будут связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

В прошлом году в параде участвовало 4,5 тысячи военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы на Дворцовой репетируют под дождем. В прошлом году в один из репетиционных дней лил сильный дождь. Но это никого не остановило. Оркестр играл, а участники маршировали.