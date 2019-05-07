Парад Победы на Дворцовой репетируют под дождем

Сегодня в Петербурге весь день будет идти дождь. Фото: скриншот видео трансляции
Сегодня в Петербурге весь день будет идти дождь. Фото: скриншот видео трансляции "Невские Новости"

Часть Невского, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные перекрыли.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга во вторник 7 мая идет генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая. Военные вышли на площадь в 10 утра. На Дворцовую выехала и боевая техника.

В Санкт-Петербурге сегодня льет дождь — и по прогнозам синоптиков идти он будет весь день. Это, разумеется, никого не остановило — солдаты маршируют, а оркестр играет.

Невский проспект от Садовой до Дворцовой, Дворцовую набережную и Адмиралтейскую набережную перекрыли для движения автомобилей. Судя по данным Яндекс.Карт, это вызвало серьезные пробки на Садовой улице, вокруг Исаакиевского собора, на Троицком мосту и набережной Кутузова в Санкт-Петербурге. Сейчас сервис Яндекс.Пробки показывает 6 баллов из 10.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о программе праздника на День Победы в Санкт-Петербурге

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
9 мая дворцовая площадь дождь парад пробки
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