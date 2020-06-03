К сентябрю в Петербурге откроются семь новых школ

Пять школ смогут принять более 2,5 тыс. человек. Фото: Pixabay

Пять школ смогут принять более 2,5 тыс. человек. Фото: Pixabay

К 1 сентября в Петербурге планируется открыть семь новых школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, пять школ откроют в Невском, Красносельском и Пушкинском районах в рамках Адресной инвестиционной программы на 2784 места. Кроме того, две школы откроют в Приморском районе за счет внебюджетных средств. Они рассчитаны на 2750 учащихся.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить и ввести в эксплуатацию все школы к началу нового учебного года, 1 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Беглова, из-за введенных в городе ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, время на выполнение работ сократилось, однако, несмотря на это, учебный год должен начаться в сроки.