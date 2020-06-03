Барановская похвасталась покупкой дома

Телеведущая съехала со своей квартиры, которую приобрела в 2017 году.

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем сообщает «СтарХит». Телеведущая Юлия Барановская переехала в новый дом во время пандемии коронавируса. Она отметила, что благодарна всем, кто помогал ей – процесс покупки загородного коттеджа оказался не простым делом. Барановская заявила, что многие убеждены, будто ей сложно без мужа, но у нее всегда есть люди, на которых можно положиться.

На видео, которых Барановская выкладывает в Instagram-аккаунте, видно, как дети резвятся на участке. Напоминаем, что долгое время телеведущая жила в съемном жилье и лишь в 2017 году смогла себе позволить собственную квартиру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Барановской назвал Аршавина чемпионом «по косякам». Он заявил, что футболист Андрей Аршавин пытается добиться снижения суммы выплат по алиментам, но его подзащитная против такого поворота событий.