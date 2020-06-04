На пешеходном пешеходе перекрестка Димитрова и Будапештской Volkswagen сбил человека

На пешеходном пешеходе перекрестка Димитрова и Будапештской Volkswagen сбил человека

Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром автомобиль сбил человека. Пешеход переходил проезжую часть по «зебре».

Инцидент случился сегодня, 4 июня, на пересечении улиц Димитрова и Будапештской. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного инцидента, за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo была девушка. На кадрах видно, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Состояние пешехода и причины ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово водитель такси среди ночи сбил велосипедиста. Пострадавший жив, о его состоянии информации не поступало.

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