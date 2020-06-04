В Петербурге бывшего полицейского будут судить за убийство

В Петербурге будут судить бывшего полицейского, таксиста и по «совместительству» наркоконтрабандиста Евгения Савченко. Он обвиняется в незаконном обороте оружия, разбое и сопряженном с ним убийстве.

По версии следствия, 11 июля прошлого года недалеко от станции Металлострой экс-полицейский двумя выстрелами из пистолета Макарова застрелил жителя Великого Новгорода, который приехал к нему на встречу с деньгами, чтобы купить автомобиль, сообщает «Мойка78». Обвиняемый не хотел отдавать машину, но и денег очень хотелось. Позже он рассказал, что между ним и новгородцем якобы произошел конфликт, а боевой ствол, по его словам, нашел еще в 2012 году.

Обвиняемый потребовал присяжных, как и в деле контрабанде кокаина из Доминиканы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник поссорился со своей сожительницей, а также перешел от слов к делу и нанес ей несколько ударов. В результате женщина скончалась на месте от серьезности полученных травм. Для того, чтобы скрыть факт случившегося, преступник спрятал тело в подпольном помещении квартиры.