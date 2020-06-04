Два хэтчбека не смогли разъехаться на углу Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова

Два хэтчбека не смогли разъехаться на углу Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 июня в Кировском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водители за рулем хэтчбеков не поделили проезжую часть на пересечении Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова.

В районе ДТП немного затруднено движение. Участники ДТП ожидают приезда сотрудников ДПС.

«Два хэтчбэка столкнулись на перекрёстке улиц, дорога на Турухтанные острова и Кронштадтской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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