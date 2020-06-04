Ударивший сотрудника метрополитена петербуржец ответит перед судом

Ударивший сотрудника метрополитена петербуржец ответит перед судом
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется хулиганстве и нанесении побоев сотруднику метрополитена.

Инцидент произошел в мае этого года на станции «Нарвская». По данным следствия, обвиняемый проигнорировал требования об обязательном использовании в общественных местах средств индивидуальной защиты — он попытался пройти через турникет без маски. Но был остановлен сотрудником подземки.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате мужчина нанес потерпевшему один удар рукой в голову.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении им вышеуказанных преступлений признал частично.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение маски снижает риск заражения коронавирусом в десятки раз.

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