Грузовик перекрыл проезд на Витебском проспекте

В четверг, 4 июня, на перекрестке Витебского проспекта и Бассейной улицы произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, ударил бетонный столб на обочине и резко развернулся посреди проезжей части. По словам очевидцев, грузовик заблокировав проезд в сторону центра.

«Удивительный маневр от грузовика на перекрестке Витебского и Бассейной. Грузовик ударил бетонный столб на обочине справа, и резко развернулся посреди проезжей части. Уткнувшись в разделительную заглох перегородив Витебский в сторону центра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП участке образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.