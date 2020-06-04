В Петербурге будут судить женщину легко поведения за кражу имущества у дальнобойщиков

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

В Петербурге будут судить 40-летнюю местную жительницу. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе имущества с банковского счета).

Как полагает следствие, подозреваемая с декабря 2019 года по апрель 2020 года на территории поселка Шушары, оказывая услуги интимного характера дальнобойщикам, тайно похищала у них имущество, сообщили в прокуратуре Петербурга. Сумма ущерба составила более 57 тысяч рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранители изобличили ранее задержанного мужчину в еще одном преступлении. Неизвестный преступник путем проведения незаконных манипуляций совершил хищение 4 900 рублей из банкомата на проспекте Культуры.