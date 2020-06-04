Гаишники в Ленобласти попали под статью за взятку в 200 тысяч рублей

Два инспектора ДПС подбросили автомобилисту наркотики и пытались вымогать деньги, угрожая статьей.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, против двух сотрудников ДПС открыли уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством, в крупном размере.

Следственными органами установлено, что инспекторы остановили машину для проверки документов и осмотра авто. Предварительно, подозреваемые правоохранители подбросили в автомобиль наркотическое вещество. Затем они предложили автомобилисту избежать уголовной ответственности за 200 тысяч рублей.

Инспекторы заставили водителя дать взятку, однако после были задержаны. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны двое сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки.