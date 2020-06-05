Ночью в Шушарах спасатели тушили полыхающий трактор

В ночь на 5 июня в Шушарах произошел пожар. Там загорелся трактор.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи. Пожар произошел на Софийской улице, 113, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

На место происшествия прибыли два расчета пожарных.

Справиться с огнем удалось менее чем за десять минут. Трактор-экскаватор марки GBC практически выгорел дотла. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.