Ночью в Шушарах спасатели тушили полыхающий трактор

Ночью в Шушарах спасатели тушили полыхающий трактор
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 5 июня в Шушарах произошел пожар. Там загорелся трактор.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи. Пожар произошел на Софийской улице, 113, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

На место происшествия прибыли два расчета пожарных.

Справиться с огнем удалось менее чем за десять минут. Трактор-экскаватор марки GBC практически выгорел дотла. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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