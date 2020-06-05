В Петербурге пенсионерка стала жертвой «сотрудника ЖКХ»

Полиция задержала подозреваемого в хищении денег у пенсионерки под предлогом обслуживания вентиляционной трубы.

Этот инцидент произошел еще 20 апреля. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 33-летняя женщина и рассказала о том, что неизвестный мужчина пришел в квартиру к ее 87-летней бабушке, расположенную в одном из домов Будапештской улице.

Он представился сотрудником ЖКХ и предложил за семь тысяч рублей улучшение работы вентиляционной трубы. После того, как пенсионерка передала ему деньги он протер влажной тряпкой вентиляционное отверстие и ушел. Эти действия вызвали у пенсионерки сомнения. Она решила обратиться к родственникам.

Подозреваемого удалось задержать 2 июня. В тот момент он находился в своей квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера. Им оказался 23-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.