Взрывотехники ОМОН прибыли в квартиру на проспекте Королёва

Взрывотехники ОМОН прибыли в квартиру на проспекте Королёва
Находку изъяли для дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На балконе квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Королёва в Приморском районе квартиросъёмщица обнаружила в коробке из под обуви подозрительный ржавый цилиндрический предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

Взрывотехники ОМОН установили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен ВОВ. Опасности предмет не представляет. Находку все же изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.

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