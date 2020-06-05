Взрывотехники ОМОН прибыли в квартиру на проспекте Королёва

Находку изъяли для дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Находку изъяли для дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На балконе квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Королёва в Приморском районе квартиросъёмщица обнаружила в коробке из под обуви подозрительный ржавый цилиндрический предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

Взрывотехники ОМОН установили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен ВОВ. Опасности предмет не представляет. Находку все же изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.