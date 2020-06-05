В Петербурге задержали спортсмена, который хотел сбыть 1,5 кг марихуаны

Полицейские изъяли из незаконного оборота полтора килограмма марихуаны.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летний петербуржец на «Мерседесе» был задержан 2 июня на Советском проспекте. По версии правоохранителей, он сбывал марихуану «из рук в руки». При этом сам задержанный занимался спортом и придерживался здорового образа жизни.

У него в автомобиле нашли 39 свертков с растительным наркотиком общим весом около килограмма. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Полиция наведалась и в его съемную квартиру в доме №34 по Советскому проспекту, где были найдены еще около полукилограмма марихуаны и горшки с растениями.

Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские прервали работу «кладмена» с партией наркотиков.