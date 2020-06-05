Мужчина выстрелил в обидчика у станции «Гражданский проспект» и был задержан

Мужчина выстрелил в обидчика у станции &#171;Гражданский проспект&#187; и был задержан
Мужчина стрелял из травматического пистолета. Фото: pixabay

Петербургская полиция задержала мужчину, применившего травматический пистолет в ходе конфликта на севере города.

Как сообщили в главке МВД по городу и области, вечером 4 июня в полицию сообщили о стрельбе около станции метро «Гражданский проспект». Прибывшие на место стражи порядка установили, что 38-летнего мужчину госпитализировали с ранением ноги.

Оказалось, что потерпевший вместе со знакомым договорился на встречу с 47-летним работодателем, чтобы получить деньги за работу. При встрече между ними произошел конфликт, в ходе которого работодателю распылили в лицо газовый баллончик. В ответ на это мужчина выстрелил в обидчика из «травмата» и поспешил уехать с места происшествия на своем авто.

Стрелок обратился в больницу с глазной травмой, где его и задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшего с балкона на Сизова поместили в изолятор.

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