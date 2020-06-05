На Выборгском шоссе внедорожник прижался к трамваю

Утром 5 июня в Выборгском районе у съезда на автозаправочную станцию произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Очевидцы рассказали, что Chevrolet Tahoe при повороте за АЗС задел трамвай.

«На Выборгском шоссе «Chevrolet Tahoe» так спешил на автозаправку «Shell» что поцарапал трамвай, вагоновожатый грустит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пассажиры скорее всего опоздают на работу, так как трамвай остановился. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.