На Выборгском шоссе внедорожник прижался к трамваю

На Выборгском шоссе внедорожник прижался к трамваю
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 5 июня в Выборгском районе у съезда на автозаправочную станцию произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Очевидцы рассказали, что Chevrolet Tahoe при повороте за АЗС задел трамвай.

«На Выборгском шоссе «Chevrolet Tahoe» так спешил на автозаправку «Shell» что поцарапал трамвай, вагоновожатый грустит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пассажиры скорее всего опоздают на работу, так как трамвай остановился. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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