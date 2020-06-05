Полиция задержала мужчину, который избил и надругался над знакомой в Шушарах

В Пушкинском районе Петербурга задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 4 июня в полицию обратилась 43-летняя женщина, проживающая в Шушарах. Она заявила на знакомого, который изнасиловал ее в квартире дома №246 на Московском шоссе.

Стражи порядка задержали 31-летнего подозреваемого. Как оказалось, все происходило в его квартире. Там они с потерпевшей распивали алкоголь. После посиделок он избил женщину и совершил насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшая получила различные травмы, ей оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку изнасиловали в ее квартире на Среднеохтинском.