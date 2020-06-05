Бывшим сотрудницам полиции в Ленобласти вынесли приговор за взятки на 400 тысяч рублей

Бывшим сотрудницам полиции в Ленобласти вынесли приговор за взятки на 400 тысяч рублей
Для одной взятки обернулись колонией, а для второй - крупным штрафом. Фото: pixabay

В Сосновом Бору двум бывшим сотрудницам полиции вынесли приговор по шести эпизодам получения взятки.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, было установлено, что замначальника отдела полиции ОМВД по Ломоносовскому району области и участковая уполномоченная полиции в 2018 году получили взятки от предпринимателей на общую сумму 400 тысяч рублей. За вознаграждение они не привлекали их к административной ответственности.

Осенью 2018 году их заключили под стражу. Сейчас двум бывшим сотрудницам МВД вынесли приговор: бывшая замначальника отдела проведет 7,5 лет в колонии общего режима, а бывшая участковая отделалась штрафом в 1,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гаишники в Ленобласти попали под статью за взятку в 200 тысяч рублей.

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