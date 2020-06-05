Грабители с ножом обчистили кассу магазина на Хельсинском шоссе и прихватили алкоголь

Петербургские правоохранители задержали грабителей, похитивших деньги и продукты из магазина в Выборгском районе города.

Две недели назад в полицию обратился владелец магазина и сообщил о грабеже, произошедшем 20 мая. Неизвестные зашли в магазин на Хельсинском шоссе, 2, и, угрожая ножом кассирше, похитили из кассы 17 тысяч рублей, а также алкоголь и сигареты. Общая сумма похищенного составила 18,4 тыс. рублей.

Было открыто уголовное дело по факту разбоя.

Накануне утром, 4 июня, полиция задержала двух рецидивистов 1985 и 1994 годов рождения по подозрению в грабеже.

Старшего задержали, а второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть человек вломились в квартиру в Приозерске, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей.