Бывший глава комблага Рублевский нашел работу в «Метрострое»

Бывший глава комблага Рублевский нашел работу в &#171;Метрострое&#187;
Экс-председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Фото: Мойка78/Николая Овсянников

Бывший председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Харлашкин занял должность советника гендиректора «Метростроя».

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на компанию, сейчас должность гендиректора «Метростроя» занимает бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Он возглавил компанию минувшей зимой после ареста бывшего руководителя Николая Александрова.

Напомним, Владимир Рублевский по собственному желанию покинул должность главы комитета по благоустройству в октябре 2019 года. Он возглавлял комитет с 2014 по 2019 годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ заинтересовался экс-главой комитета по благоустройству Рублевским из-за обнаружения Федеральной антимонопольной службой признаков ограничения конкуренции в «снежном картеле», который возглавлял чиновник.

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