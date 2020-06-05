Прокуратура проверит смерть младенца в Невском районе

Прокуратура проверит смерть младенца в Невском районе
Младенец. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура проконтролирует проверку правоохранителей по факту смерти четырехмесячного мальчика 4 июня.

Как сообщает прокуратура города, правоохранители начали доследственную проверку по факту обнаружения тела грудного ребенка в квартире дома на Шлиссельбургском проспекте.

Надзорный орган также организовал проверку соблюдения требований законодательства со стороны учреждений здравоохранения.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грудной ребенок умер после укола, не дождавшись скорую помощь.

Посреди ночи младенцу стало плохо и родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики вкололи малышу препарат дротаверин и уехали. После этого ребенку вновь поплохело, и ему вызвали уже вторую бригаду врачей. Однако карета скорой помощи не успела доехать до младенца.

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