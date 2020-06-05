Комздрав Петербурга раскрыл подробности о 27 новых жертвах коронавируса

Погибшим от коронавируса петербуржцам было от 39 до 83 лет. Фото: pixabay.com

Погибшим от коронавируса петербуржцам было от 39 до 83 лет. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Северной столице специальная комиссия подтвердила, что основной причиной смерти 27 человек стала коронавирусная инфекция.

Об этом в субботу, 5 июня, проинформировали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В ведомстве уточняют, что среди умерших — 15 мужчин, которым было от 55 до 83 лет, так также 12 женщин в возрасте от 39 до 83 лет. Отметим, что сейчас город переходит на модернизированную систему учета смертности пациентов с COVID-19. Так, за статистическую основу берутся не только данные Комиссии по летальности, но и оформленные за сутки медицинские свидетельства о смерти.

В целом по России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 144 человека, 57 из которых — в Москве, 27 — в Северной столице, еще пятеро в Подмосковье и двое погибших — в Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в то же время в России успешно выписаны из больниц более 8 тысяч пациентов, победивших коронавирус.