В КРТИ выбрали подрядчика для реконструкции надземных переходов на Пулковском шоссе

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга определились с исполнителем работ по реконструкции надземных пешеходных переходов на Пулковском шоссе.

Согласно договору, ремонтировать будут переходы возле домов №72 и №105. В частности, после переоборудования переходы станут доступнее для маломобильных граждан: внутри построек спроектированы подъемные платформы, которые позволят добраться до площадок выхода на уровне второго этажа.

Отметим, что аукцион для выбора подрядчика был объявлен в начале мая текущего года. Подготовкой соответствующей документацией и непосредственно реконструкцией переходов займется компания ООО «Контакт». На работы из бюджета выделено 35,62 миллиона рублей, а сдать объекты необходимо не позже 15 ноября 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут подрядчика на укладку асфальта по инновационной методике.