В Петербурге стартовал конкурс на ремонт дорог по инновационной методике

Заявки на участие в аукционе по лоту «Ремонт Северо-Восточных районов Санкт-Петербурга по системе объемно-функционального проектирования» будут приниматься до 17 июня. Фото: Baltphoto

Заявки на участие в аукционе по лоту «Ремонт Северо-Восточных районов Санкт-Петербурга по системе объемно-функционального проектирования» будут приниматься до 17 июня. Фото: Baltphoto

В Северной столице стартовал конкурсный аукцион по поиску подрядной организации для ремонта дорожного покрытия на северо-востоке Петербурга с использованием метода объемно-функционального проектирования.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в городской администрации. В частности, инновационную методику подбора асфальтобетонной смеси планируется применить на участке Северного проспекта, от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, а также на Октябрьской набережной от Соединительной линии железной дороги до проспекта Большевиком. Кроме того, ремонт с новыми технологиями пройдет на Малоохтинском проспекте от Финляндского путепровода до моста Александра Невского.

Также в пресс-службе администрации объяснили, что этот метод позволяет проектировать составы асфальтобетонных смесей с учетом климатических особенностей и транспортной нагрузки в каждом конкретном месте дороги. Это положительно отражается на долговечности дорожного покрытия. Начальная и максимальная цена контракта составляет 836,81 млн рублей. Заявки принимаются до 17 июня. Заказчиком выступает «Дирекция транспортного строительства».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начался ремонт Кондратьевского проспекта.