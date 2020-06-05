Сегодня на дороги Петербурга возвращаются маршрутки

С сегодняшнего дня в Петербурге возобновляется движение ряда коммерческих маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. В пятницу, 5 июня, на дороги Петербурга вернутся почти 100 маршруток. Смольный решил увеличить количество общественного транспорта в связи с ростом пассажиропотока.

Полный список маршрутов опубликован на сайте Смольного, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня на дороги Петербурга вернулись 17 автобусных маршрутов: 4 социальных и 13 — коммерческих.

А до конца года будут отменены 39 маршрутов муниципального и межрегионального общественного транспорта. О сокращении сообщается в постановлениях комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Согласно первому документу, сокращение затронет 31 муниципальный автобус.