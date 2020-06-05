В Ленобласти разрешили медосмотры и торговлю косметикой

Правительство Ленобласти разрешило проведение медосмотров для военных и абитуриентов, а также продажу парфюмерии и косметики.
Согласно обновленному постановлению областного правительства, с четверга, 5 июня, в регионе разрешается торговля парфюмерией и косметикой в первой («красной») зоне — торговать можно как в торговых центрах (площадью до 36 тыс. кв.м.), так и в отдельных специализированных магазинах.
Кроме того, во всех районах Ленобласти разрешили медосмотры граждан перед военной службой по контракту и тех, кому нужно получить справку о здоровье для поступления в образовательные учреждения.
В правительстве Ленобласти также сообщили, что Выборгский район области перешел из «красной» зоны в «желтую».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти более 41 млн рублей перечислили безработным и самозанятым.