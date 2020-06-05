Названа причина смерти народного артиста Кокшенова

Названа причина смерти народного артиста Кокшенова
Официальной информации нет. Фото: Pixabay

Его жена уверяет, что актер скончался из-за последствий инсульта.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем сообщает РБК. Народный артист Михаил Кокшенов скончался, о чем рассказала его супруга Наталья Лепехина. Она заявила, что актер умер не из-за коронавируса, а из-за последствий инсульта. Прочие подробности горюющая вдова не раскрыла.

Михаилу Кокшенову было 83 года. За свою карьеру он успел принять участие в таких фильмах как: Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и «катюша»» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Напоминаем, что Telegram-канал Baza тем временем уверяет, что причиной все-таки стали осложнения, вызванные инфекцией. Мол, перед смертью Кокшенова положили в больницу с подозрением на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом.

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