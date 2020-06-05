В Петербурге за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

В Петербурге коронавирус нового типа выявили у 378 челок. Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» зарегистрирована смерть 27 пациентов с инфекцией нового типа Covid-19.

Общее число жертв коронавируса в городе достигло 291.

С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусной инфекцией 17 822 человек. В Ленобласти за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом.

Всего в стране сейчас 449 834 зараженных, 5 528 погибших, выздоровело 212 680 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.