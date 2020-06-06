Ученые выяснили, что коронавирус особенно опасен для лысых мужчин

Ученые выяснили, что коронавирус особенно опасен для лысых мужчин
Облысение является признаком сурового протекания болезни. Фото: pixabay

Лысые мужчины могут подвергаться большему риску умереть от коронавируса. Такое заявление сделал профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

Ученые выяснили, что лысые мужчины более подвержены риску заражения коронавирусом, потому что они несут гормоны, которые помогают вирусам атаковать клетки.

Как сообщили РИА Новости, в связи с этим специалситы рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, однако ее эффективность еще вызывает вопросы.

Напомним, Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал причину выхода России на плато позже других стран. По его словам, это произошло благодаря принятым мерам.

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