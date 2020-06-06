На Московском проспекте Audi прокатилась на боку и «покалечила» несколько машин

На Московском проспекте Audi прокатилась на боку и &#171;покалечила&#187; несколько машин
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Московском проспекте в Петербурге водитель Audi устроил посреди дороги «разгром». По словам очевидцев, легковушка проехалась на боку и сбила всех попутчиков.

Авария случилась в субботу, 6 июня. Кадрами с места дорожного инцидента поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что свой путь иномарка завершила на газоне. У легковушки разбиты стекла, ободраны двери, водитель также «покалечил» другие авто.

На месте ДТП уже работают сотрудники полиции. О пострадавших информация не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик «прилег» на Митрофаньевском шоссе. Содержимое прицепа оказалось на газоне.

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