В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Baltphoto

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже денег у пожилой женщины, в квартиру которой преступник попал под предлогом установки счетчиков.

80-летняя петербурженка, жительница блокадного Ленинграда, обратилась за помощью в полицию 23 апреля текущего года. Она рассказала, что несколькими часами ранее в её квартиру на Двинской улице пришли двое неизвестных, которые представились мастерами по установке счетчиков на воду. Проникнув в квартиру, злоумышленники похитили 85 тысяч рублей из сумки старушки и скрылись.

5 июня возле дома №11/21 по Петергофскому шоссе задержали подозреваемого в совершении преступления, ранее судимого 35-летнего жителя Северной столицы, передает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция продолжает разыскивать соучастника преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изобличили лжегазовиков, который втридорога продавали старикам ненужные газовые плиты.