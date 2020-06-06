В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы

В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже денег у пожилой женщины, в квартиру которой преступник попал под предлогом установки счетчиков.

80-летняя петербурженка, жительница блокадного Ленинграда, обратилась за помощью в полицию 23 апреля текущего года. Она рассказала, что несколькими часами ранее в её квартиру на Двинской улице пришли двое неизвестных, которые представились мастерами по установке счетчиков на воду. Проникнув в квартиру, злоумышленники похитили 85 тысяч рублей из сумки старушки и скрылись.

5 июня возле дома №11/21 по Петергофскому шоссе задержали подозреваемого в совершении преступления, ранее судимого 35-летнего жителя Северной столицы, передает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция продолжает разыскивать соучастника преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изобличили лжегазовиков, который втридорога продавали старикам ненужные газовые плиты.

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