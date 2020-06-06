К 2024 году в Царском Селе создадут детский пушкинский центр «Лукоморье»

К строительству центра приступят в 2021 году. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

К строительству центра приступят в 2021 году. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

К 225-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Царском Селе планируют создать детский пушкинский центр под названием «Лукоморье».

Открытие центра намечено на 2024 год. Руководитель Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов рассказал, что проект осуществляется при сотрудничестве с «РЖД» в рамках государственно-частного партнёрства, передает ТАСС. К строительству «Лукоморья» приступят в 2021 году.

Напомним, что сегодня, 6 июня, весь мир отмечает день рождения Александра Сергеевича. К этой же дате приурочен и другой праздник — День русского языка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил местных жителей с двумя этими значимыми для отечественной истории и культуры праздниками и подчеркнул, что они неотделимы друг от друга.