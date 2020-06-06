Губернатор поздравил петербуржцев с Пушкинским днем и Днем русского языка

В субботу, 6 июня, отмечаются Пушкинский день России и День русского языка. С праздниками жителей Северной столицы поздравил губернатор города Александр Беглов.

Он рассказал, что два этих праздника неотделимы друг от друга. И подчеркнул, что Организация Объединенных Наций включила сегодняшнюю дату в международный календарь. В этом году из-за коронавируса все торжества пройдут лишь в режиме онлайн.

Глава города также выразил уверенность, что вскоре русский язык и история нашего Отечества будут надежно защищены поправками в Конституцию РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице потеплеет до +22 и пройдет дождь. Днем столбик термометра поднимется до 20-22 градусов выше нуля.