В Петербурге в субботу потеплеет до +22 и пройдет дождь

В Петербурге в субботу потеплеет до +22 и пройдет дождь
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Горожанам лучше захватить с собой зонтик.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью без существенных осадков, температура воздуха ожидается от 11 до 13 градусов тепла.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по городу, днем столбик термометра поднимется до 20-22 градусов выше ноля.

Ветер в городе будет южным и юго-восточным. Скорость его порывов ночью составит от 5 до 10, днем — от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга могли увидеть полутеневое затмение Луны. В следующий раз подобное можно будет наблюдать только через месяц, 5 июля.

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В Петербурге в субботу потеплеет до +22 и пройдет дождь