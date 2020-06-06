В Петербурге в субботу потеплеет до +22 и пройдет дождь

В Северной столице сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Горожанам лучше захватить с собой зонтик.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью без существенных осадков, температура воздуха ожидается от 11 до 13 градусов тепла.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по городу, днем столбик термометра поднимется до 20-22 градусов выше ноля.

Ветер в городе будет южным и юго-восточным. Скорость его порывов ночью составит от 5 до 10, днем — от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга могли увидеть полутеневое затмение Луны. В следующий раз подобное можно будет наблюдать только через месяц, 5 июля.