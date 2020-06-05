Петербуржцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны

Петербуржцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны
В следующий раз затмение случится только через месяц. Фото: Pixabay

Наблюдать за природным явлением можно будет уже через час.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщается на сайте столичного планетария. В эту пятницу петербуржцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны – явление, отличающееся своей необычайной красотой. Отмечается, что максимум наступит в половину 11 вечера, так что есть еще время полюбоваться затмением. В общем оно продлится чуть больше трех часов.

В следующий раз подобное можно будет наблюдать только через месяц, 5 июля. Вряд ли удастся заснять Луну, так как затмение будет иметь малую полутеневую фазу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга поделились фотографиями лунного затмения. Первое в 2020 году лунное затмение из-за погодных условий смогли наблюдать не все жители города, но несмотря на это фотоснимками природного явления активно обменивались пользователи в Сети.

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