На следующей неделе Ленобласти обещают 30-градусную жару и грозы

Со следующей недели Ленинградской области прогнозируют тридцатиградусную жару, сопровождаемую проливными дождями и грозами.

Об этом ленинградцев предупреждают в региональном управлении МЧС. Так, уже в воскресенье, 6 июня, Ленобласть ждут дожди и теплая погода, днем воздух прогреется до +21…+26. Со следующей недели, 8 июня, в некоторых районах региона ожидаются дожди и грозы, а также порывы ветра, достигающие 13-18 м/с. При этом температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Во вторник прогнозируют аналогичную погоду, в связи с чем спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Ленобласти быть предельно внимательными на дорогах и в акваториях региона. Стоит быть готовыми к возможным авариям на электросетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завтра в Петербурге ожидается переменная облачность и +25 градусов.